Augsburg (epd). Am Donnerstag (5. Mai) startet das diesjährige Augsburger Mozartfest. Eröffnet werde das Musikfest mit einem Konzert der Kammermusikreihe "Freistil", teilte das Mozartbüro der Stadt Augsburg am Dienstag mit. Bis zum 25. Mai könnten Interessierte insgesamt neun Konzerte besuchen, bei denen unter anderem Cameron Carpenter, das Chamber Orchestra of Europe, das Danish String Quartet, Avi Avital, François Leleux sowie Jess Gillam auftreten werden.

Sarah Christian (Violine) und Maximilian Hornung (Violoncello), zwei Augsburger, die auch international bekannt sind, präsentieren gemeinsam mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern in der Musikreihe zur Eröffnung ein eigens entwickeltes Programm und wollen dabei laut Veranstalter die Grenzen des Gewohnten sprengen: Es sollen Werke erklingen die von intimer Trio-Musik bis hin zu großer Symphonik in Kammermusik-Bearbeitungen reichen.

Unter dem Motto "State of the Art" wolle man in diesem Jahr den ein oder anderen Blick über Genregrenzen hinweg wagen und setze auf die Magie der Begegnung mit herausragenden Künstlerinnen und Künstlern. "Die große Kunst der 'Performance' ist es, in einem Konzert nicht nur die Musik zu spielen, sondern dabei ein unwiederbringliches Live-Ereignis entstehen zu lassen", sagte der künstlerische Festivalleiter Simon Pickel.

Das Mozartfest Augsburg ist das internationale Musikfestival der Mozartstadt Augsburg. Alljährlich bringt es international bekannte Künstler in die Heimatstadt von Wolfgang Amadeus Mozarts Vater und will dabei Mozarts Musik in neue Zusammenhänge setzen: von den historischen und musikalischen Einflüssen über die gesellschaftliche Realität des 18. Jahrhunderts bis hin zu den Auswirkungen, die Mozart und seine Musik auf nachfolgende Generationen hatte und bis heute hat.