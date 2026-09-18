Das Akkordeon ist Instrument des Jahres 2026 - und steht Mitte Oktober im Zentrum eines Musikfestivals in Augsburg. Musikbegeisterte erwarte vom 9. bis 11. Oktober ein abwechslungsreiches Programm aus Konzerten, Workshop und Open Stage im Moritzsaal sowie im Zeughaus, teilte der Bayerische Musikrat am Freitag mit. Zum Auftakt gebe es ein Konzert des international renommierten Duos Stefan Hussong und Mike Svoboda. Hussong wurde unter anderem mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet.

Am 10. Oktober biete die Akkordeonistin und Hochschulprofessorin Anne-Maria Hölscher einen kostenfreien Workshop für Lehrkräfte, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an. Am 11. Oktober gebe es eine Konzertmatinee mit dem Nürnberger Akkordeon-Ensemble (NAE), das zu den führenden Akkordeon-Kammermusikformationen Europas zähle. Sein Repertoire reiche von der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik. Veranstaltet wird das Festivalwochenende vom Deutschen Harmonika-Verband, Landesverband Bayern, in Kooperation mit dem Bayerischen Musikrat, dem Deutschen Akkordeonlehrer-Verband und der Sing- und Musikschule Augsburg.