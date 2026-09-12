München (epd). Die evangelische Landeskirche lädt am 20. September wieder zu ihrer bayernweiten Aktion "Back to church - Gottesdienst erleben" ein. Dahinter stehe die Überzeugung, dass Gottesdienste Menschen guttun und es sich lohne, dazu einzuladen, sagte Pfarrer Martin Bek-Baier, Referent im Gottesdienst-Institut und verantwortlich für die Aktion, am Samstag. In diesem Jahr lautet das Motto "Schön, dass du da bist!".

"Gottesdienste sind ein Geschenk", sagte der Leiter des landeskirchlichen Gottesdienst-Instituts, Stefan Gehrig. Die Menschen seien verschieden, dementsprechend erwarteten sie auch unterschiedliche Inhalte und Formen von Gottesdiensten. Gemeinden, die an der Aktion teilnehmen, finden sich im Internet unter "www.evangelische-termine.de".

Kirche als "einladende community"

Die Aktion geht auf eine Initiative der Kirche in England zurück, wo sie eine große Bewegung auslöste. Die Kirche besinnt sich laut Veranstaltern damit auf ihre ureigenen Kompetenzen als gastfreundliche Gemeinschaft und einladende "community". Die Aktion findet in Bayern bereits zum vierten Mal statt, jeweils am dritten Sonntag im September.