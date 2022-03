Medien

Falsches Signal: Die Kirche gibt die Evangelische Journalistenschule auf

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat nach langen zwei Jahren des Abwägens entschieden, die Evangelische Journalistenschule in Berlin zu schließen. Damit verliert sie nicht nur eines ihrer Aushängeschilder, sondern auch an Wirkung in die Gesellschaft. Ein Abschiedsbrief.