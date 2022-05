Bamberg (epd). Ab diesem Freitag (13. Mai) finden in Bamberg die 38. Bayerischen Theatertage statt. Bis zum 28. Mai werden 30 Inszenierungen verschiedener Genres zu sehen sein, sagte ein Sprecher des ETA Hofmann Theaters in Bamberg am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das ETA Hoffmann Theater ist eine der Spielstätten. Von der großen Romanadaption bis hin zum Kindertheater soll die komplette Bandbreite der bayerischen Theaterschaffenden ein Forum finden, hieß es.

Die Inszenierungen umfassen die Sparten, "auf der Bühne", digital und Kinder- & Jugendtheater. Dabei sind unter anderem die Münchner Kammerspiele mit der Zeitreise "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten - Eine Erwiderung", das Residenztheater München mit dem Klassiker "Cyrano de Bergerac" oder das Mainfrankentheater Würzburg mit dem Stück von Sibylle Berg "Und jetzt: Die Welt! Oder: Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen".

In der Kategorie EXTRA soll es Konzerte, Partys, Lesungen und Gesprächsrunden geben. Zu Gast sind die Autorinnen Alice Hasters und Ann-Kristin Tlusty. Musikalisch geht es in die jazzigere Richtung mit den Musikerinnen von W.H.O.S, oder heimatverbunden mit der Kapelle Rohrfrei.

2022 finden die Bayerischen Theatertage bereits zum siebten Mal in Bamberg statt. Sie wurden 1983 von August Everding und Ernst Seiltgen ins Leben gerufen und gelten heute als das größte Theaterfestival Bayerns. Die Veranstaltungsreihe findet an wechselnden Spielorten in Bayern statt. Der erste Austragungsort war Nürnberg.