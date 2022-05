Röthenbach a.d. Pegnitz, Berlin (epd). Zum Start einer neuen Münzserie mit dem Titel "Im Dienst der Gesellschaft" gibt das Bundesfinanzministerium eine 10-Euro-Sammlermünze "Pflege" heraus. Gestaltet wurde sie von den Künstlern Patrick Niesel aus dem bayerischen Röthenbach a.d. Pegnitz und Peter Lasch aus Berlin, wie das Ministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. In der mehrjährigen Serie solle die besondere Bedeutung von Berufsgruppen hervorgehoben werden, die maßgeblich zum Funktionieren der Gesellschaft beitragen.

Zu sehen sind zwei Hände, die eine schutzbedürftige Hand halten, und Vertrauen symbolisieren. Personen im Randbereich der Münze sollen den Angaben nach deutlich machen, dass Pflegebedürftigkeit in jeder Generation vorkommen kann.

Die neue Sammlermünze erscheint zum internationalen Tag der Pflege am 12. Mai und ist über die Filialen der Deutschen Bundesbank erhältlich.