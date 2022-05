München (epd). Bayern hat bundesweit die höchste Erwerbstätigenquote von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Quote liege bei 73,5 Prozent, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) laut Mitteilung vom Montag. Außerdem habe der Freistaat im bundesweiten Vergleich die niedrigste Arbeitslosenquote bei Menschen mit Migrationshintergrund - diese liege bei 6,5 Prozent. Auch bei ausländischen Frauen weise Bayern mit 7,2 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote auf.

"Aus vielen Geflüchteten sind inzwischen dringend benötigte Fachkräfte geworden", sagte Herrmann. Auch bei den ukrainischen Geflüchteten werde man alles daransetzen, dass diejenigen, die in Bayern bleiben wollten, gut in der Gesellschaft ankommen. Wichtig seien nun Integrations- und berufsbezogene Sprachkurse, damit die Geflüchteten möglichst schnell Deutsch lernten und auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen könnten. Die Voraussetzungen seien gut, denn die Akademikerquote in Ukraine sei eine der höchsten in Europa.