München, Hannover (epd). Bayern hat im bundesweiten Vergleich zusammen mit Berlin den niedrigsten Anteil an Gasheizungen. 37,4 Prozent der Haushalte in Berlin und 38,5 Prozent der Haushalte in Bayern heizen mit dem derzeit knapp verfügbaren Brennstoff, wie das niedersächsische Landesamt für Statistik am Montag in Hannover mitteilte. Spitzenreiter ist Niedersachsen, wo rund 70 Prozent der Menschen ihre Wohnungen mit Gas heizten.

Berlin habe dafür einen sehr hohen Anteil an Fernwärme (43,1 Prozent). Die Bayern heizten besonders häufig mit Heizöl (36,3 Prozent), so die Statistiker weiter. Zum Vergleich: Nur 17,8 Prozent der Niedersachsen heizten mit Öl - nach Gas der zweithäufigste Brennstoff in dem Bundesland. Die Statistiker beziehen sich dabei auf Zahlen aus dem Jahr 2018. Grundlage ist der Mikrozensus, eine regelmäßige Stichprobenbefragung bei einem Prozent der Privathaushalte.

Wegen des Gasmangels infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hatte die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger nachdrücklich zum Energiesparen aufgefordert.