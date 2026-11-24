München (epd). Die Fallzahlen häuslicher Gewalt in Bayern sind vergangenes Jahr leicht gestiegen. Laut Landeskriminalamt wurden 2025 fast 27.500 Fälle von häuslicher Gewalt erfasst, das seien 256 Fälle mehr als im Jahr zuvor, heißt es im Bericht des Ministerrats vom Dienstag. Das Gremium hatte sich anlässlich des Internationalen Tags zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen (25. November) mit dem Thema befasst. "Häusliche Gewalt ist kein privates Problem, sondern betrifft die gesamte Gesellschaft und alle sozialen Schichten", heißt es in dem Bericht.

Aktuell gebe es im Freistaat 46 Frauenschutzeinrichtungen, 36 Fachberatungsstellen, 31 Interventionsstellen, 25 Second-Stage-Projekte, die bei der Vermittlung von Wohnungen helfen, und Fachstellen für die Täterarbeit bei häuslicher Gewalt. Bislang erfolge die Finanzierung der Frauenhäuser und Fachberatungsstellen maßgeblich durch die Landkreise und kreisfreien Städte als freiwillige Leistung ohne gesetzliche Grundlage. Der Freistaat Bayern beteiligt sich bislang freiwillig an den Personalkosten.

Finanzierung ist Pflichtaufgabe des Freistaats

Mit der Umsetzung des Gewalthilfegesetzes (GewHG) wird den Angaben zufolge die Finanzierung des Frauenhilfesystems in Bayern neu geregelt, sie zählt ab 1. Januar 2027 zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben des Freistaats. Ab 1. Januar 2032 habe schließlich jede von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt betroffene Frau einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Zur Finanzierung der Einrichtungen stellt der Freistaat Bayern laut Mitteilung kommendes Jahr rund 67 Millionen Euro zur Verfügung.