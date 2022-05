Stuttgart (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat die Vorteile der Digitalisierung vor allem in der Corona-Pandemie betont. "Wir wären beziehungsmäßig ausgetrocknet, wenn wir die digitalen Kontakte nicht gehabt hätten", sagte er am Donnerstag beim Digitalisierungsforum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in Kooperation mit der bayerischen und der badischen Landeskirche. Beim Neujustieren des Abendmahlsverständnisses in digitalen Zeiten solle sich die Kirche aber Zeit lassen, empfahl Bedford-Strohm.

Der Kölner Kommunikationswissenschaftler Holger Sievert empfahl bei dem Forum, dass jede Kirchengemeinde einen Beauftragten für Digitalisierung haben sollte. Digitalisierung helfe einer Gemeinde bei ihren Kernaufgaben wie Seelsorge, Verkündigung und diakonischem Engagement. Online-Gottesdienste müssten aber keineswegs TV-Niveau erreichen. Eine Umfrage habe ergeben, dass für die Zuschauer viel wichtiger sei, dass der Gottesdienst aus der eigenen Gemeinde komme und von vertrauten Akteuren gestaltet werde. Kein Bedarf bestehe an gestreamten Gottesdiensten für eine Region, etwa auf Kirchenkreisebene.

Sievert äußerte sich zuversichtlich, dass die Gemeinden sich stärker auf digitale Formate einlassen. Während Online-Gottesdienste vor Corona nur etwas für "Freaks" gewesen seien, hätten in der Pandemie rund 80 Prozent der Kirchengemeinden zumindest Andachten im Internet angeboten. Inzwischen wünsche sich eine Mehrheit eine Fortsetzung digitaler Angebote, auch wenn Gottesdienste wieder in Präsenz möglich seien, erläuterte er.

Am Digitalisierungsforum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg waren erstmals auch die Evangelische Landeskirche in Baden und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern beteiligt. In jeder der drei Landeskirchen gibt es derzeit eine "Mustergemeinde", die den Weg zur Digitalisierung erprobt. Dabei geht es den Angaben zufolge unter anderem um den Einsatz von Social Media, Online-Veranstaltungen sowie die Unterstützung der Verwaltungsarbeit durch entsprechende Hard- und Software.