München, Veitshöchheim (epd). Die bekannte Live-Prunksitzung "Fastnacht in Franken" des Fränkischen Fastnacht-Verbandes und des Bayerischen Rundfunks (BR) wird kommendes Jahr zum 40. Mal ausgestrahlt. Zum Jubiläum gibt's dann auch eine Premiere, wie BR und Fastnachts-Verband am Freitag mitteilten: Erstmals wird die Live-Sendung aus Veitshöchheim nicht am Freitagabend gesendet, sondern an einem Donnerstag (28. Januar). Grund dafür ist unter anderem die zeitliche Nähe zur 18. Bundesversammlung am 30. Januar, bei der ein neuer Bundespräsident oder eine neue Bundespräsidentin gewählt werden soll.

Los geht der Fernseh-Fasching im BR wegen der ungewöhnlich kurzen Fastnachts-Session 2026/2027 bereits am 8. Januar mit "Franken Helau", gefolgt von der "Närrischen Weinprobe" aus dem Staatlichen Hofkeller in Würzburg am 15. Januar. Das 40-jährige Jubiläum der TV-Prunksitzung wird am 24. Januar "in der Primetime" mit einem 90-minütigen Film gewürdigt, erläuterte Anja Miller, die Leiterin des BR-Studios Franken. Trotz der Bundesversammlung hoffen die Fastnachter darauf, dass Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als aussichtsreichste Kandidatin fürs Bundespräsidialamt am 28. Januar nach Veitshöchheim kommt.

Porträts von allen Künstlern, die je bei der TV-Prunksitzung aufgetreten sind

Der Bayerische Rundfunk will jene Künstlerinnen und Künstler ins rechte Licht rücken, die die "Fastnacht in Franken" zu dem Quoten-Dauererfolg gemacht haben, der er bis heute sei. Schnellzeichner Phil Splash werde deshalb von sämtlichen Künstlerinnen und Künstler, die jemals bei der TV-Prunksitzung aufgetreten sind, ein Porträt erstellen. Die Zeichnungen sollen während der Proben und der Live-Sendung per Beamer an die Außenwand der Mainfrankensäle in Veitshöchheim projiziert werden, sagte BR-Redakteur Rüdiger Baumann.

Die TV-Prunksitzung "Fastnacht in Franken" überträgt das BR-Fernsehen seit 1987. Rund 2,9 Millionen Menschen haben vergangenes Jahr die Sendung verfolgt.