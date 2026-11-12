Wer St. Anna an einem gewöhnlichen Tag betritt, kennt den Raum vermutlich als Kirche: mit Altar, Bänken, Orgel und einer Architektur, die den Blick nach vorn und oben lenkt. An diesem frühen Abend ist vieles anders. Der Altar, der normalerweise den Mittelpunkt des Raumes markiert, ist ausgeräumt. Stattdessen liegen Sitzsäcke bereit. Die Besucherinnen und Besucher suchen sich einen Platz, lassen sich nieder, rutschen in eine bequeme Position – manche lümmeln geradezu, andere machen es sich so gemütlich, dass ihnen im Lauf der Vorstellung die Augen zufallen. In einer Kirche einschlafen? Bei "Enlightenment" scheint selbst das möglich.

Schon bevor das erste Bild über die Wände wandert, wirkt St. Anna verändert. Der freie Raum, die ungewohnte Möblierung und die Erwartung auf das, was gleich geschehen wird, verschieben die Wahrnehmung. Die Kirche ist nicht mehr in erster Linie ein Ort, an dem man still auf einer Bank sitzt und nach vorn schaut. Das Publikum liegt, blickt nach oben, dreht den Kopf. Es wartet darauf, dass der ganze Raum in Bewegung gerät.

Dann beginnt die Musik. Vivaldis "Vier Jahreszeiten" erklingen – allerdings nicht als vertrautes Konzert, bei dem man sich auf die Musikerinnen und Musiker konzentriert. Das Zürcher Künstlerkollektiv PROJEKTIL hat das Werk neu arrangiert und mit dem Prager Symphonieorchester aufgenommen. Zeitgenössisches Sounddesign und elektronische Klangwelten von Tobias Preisig geben der Komposition eine moderne, bisweilen beinahe cineastische Note. Die Jahreszeiten ziehen in einer halben Stunde vorbei, im Schnelldurchlauf und doch mit genügend Raum, um sich in einzelne Stimmungen hineinfallen zu lassen. Manches klingt vertraut, manches überraschend anders. Die Musik hat etwas Eingängiges, stellenweise fast Hitverdächtiges – ohne dass Vivaldis Grundidee verloren geht.

Vor allem aber bekommt die Musik ein Bild. Farben flackern auf, Formen breiten sich aus, Muster wandern über Wände und Gewölbe. Mal ist das Bild statisch und klar gegliedert, dann wieder fließt es wie Wasser durch den Raum. Florale Formen wachsen, brechen auf und verschwinden; andere Projektionen wirken himmlisch, beinahe schwerelos. Es gibt ruhige, meditative Passagen und Momente, in denen so viel gleichzeitig geschieht, dass der Blick kaum weiß, wohin er zuerst wandern soll. Stillstand gibt es selten. Selbst wenn sich ein Motiv für einen Augenblick zu beruhigen scheint, verändert sich irgendwo im Raum bereits die nächste Farbe, eine Linie oder eine Bewegung.

Orgelprospekt wird zur Projektionsfläche

Die 360-Grad-Projektionen machen nicht nur die Wände zur Leinwand. Sie legen sich über die Architektur und lassen sie zugleich neu hervortreten. Besonders auffällig ist der Stuck an der Decke: Was im Alltag leicht übersehen wird, bekommt plötzlich Kontur und Aufmerksamkeit. Auch der Orgelprospekt wird Teil des optischen Geschehens. Bögen, Gewölbe und bauliche Einzelheiten erscheinen in einem anderen Licht. Die Projektionen folgen dem Raum, greifen seine Formen auf und lassen manches Detail größer, plastischer oder fremdartiger wirken. Die Kirche wird nicht einfach zugedeckt – sie liefert das Material für die Inszenierung.

Auch Pfarrer Thomas Hegner sieht in dieser Verbindung eine besondere Qualität. Im Vergleich zur Lichtshow des Vorjahres habe sich "Enlightenment" im Charakter verändert, sagt er: "Ich finde, dass sich die Show in dem Jahr im Vergleich zum vergangenen Jahr im Charakter verändert hat. Sie nimmt sich zurück und stellt sich in den Dienst der Vier Jahreszeiten von Vivaldi. Mich fasziniert, wie die Macher die Architektur nutzen und zur Geltung bringen, mich freut es, unsere Kirche so vielen Besuchern präsentieren zu können, die sonst vielleicht nicht den Weg zu uns finden würden." Die Inszenierung drängt sich also nicht einfach über den Kirchenraum. Sie lässt ihn sichtbar werden – und bringt Menschen hinein, die sonst womöglich keinen Anlass für einen Besuch hätten.

Darin liegt eine der Stärken von "Enlightenment". Die Show könnte ihre Bilder auch auf eine beliebige große Fläche werfen. In St. Anna aber entsteht ein Dialog zwischen Lichtkunst und Bauwerk. Die Architektur ist nicht bloß Hintergrund, sondern Mitspielerin. Wer die Kirche kennt, entdeckt Bekanntes neu. Wer zum ersten Mal hier ist, bekommt womöglich einen Zugang über die Bilder, den ein klassischer Kirchenbesuch nicht ohne Weiteres eröffnet.