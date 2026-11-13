Der Buß- und Bettag hat eine besondere Bedeutung. Er gilt als Tag der Besinnung, des Gebets und der persönlichen Reflexion. Der Buß- und Bettag hat in der evangelischen Kirche traditionell ein Jahresmotto, in diesem Jahr lautet es "Bitte wenden: Mit Dir beginnt Neues".

Der Buß- und Bettag ist am Mittwoch, den 18. November 2026. In Bayern ist an diesem Tag schulfrei, was für viele Eltern ein Problem ist. Viele evangelische Gemeinden und Dekanate reagieren darauf - und bieten Kinderbibeltage oder andere Bildungsangebote an.

Kinderbibeltage: Glaube, Spiele und kreative Angebote

Viele evangelische Gemeinden bieten Kinderbibeltage an. Sie gehören zum festen Programm an Buß- und Bettag. Sie richten sich meist an Kinder im Grundschulalter und verbinden biblische Geschichten mit Spielen, Kreativangeboten, Musik und gemeinschaftlichen Aktivitäten.

Meistens widmen sich die Bibeltage einem konkreten Thema oder einer Person aus der Bibel. Oft beginnt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück, es werden biblische Geschichten vorgelesen und dann kreative Workshops organisiert, bei denen man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Oft basteln die Kinder auch eine kleine Erinnerung, die sie nach dem Tag mit nach Hause nehmen können.

- Kinderbibeltage in der Nähe finden: Diese Datenbank hilft

Wer einen Kinderbibeltag in seiner Region sucht, kann auf die Datenbank "Evangelische Termine" zugreifen. Einfach im Suchfeld "Kinderbibeltag" eingeben, und schon werden alle Termine aufgezeigt.

Gemeinden, die für die Kinderbibeltage noch Material suchen, werden fündig auf dem Portal "Kirche mit Kindern": Dort gibt es Broschüren mit Arbeitshilfen und Konzepte für Kinderbibeltage und Kinderbibelwochen.