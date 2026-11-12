Jedes Jahr am zweitletzten Sonntag vor dem ersten Advent wird der Volkstrauertag begangen. 2026 fällt er auf den 15. November. Seine Geschichte reicht bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück. 1922 fand die erste offizielle Gedenkstunde im Reichstag statt.

Bedeutung des Volkstrauertages

Der Volkstrauertag entstand nach dem Ersten Weltkrieg auf Initiative des 1919 gegründeten Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. 1922 fand die erste offizielle Gedenkstunde im Reichstag statt. 1926 wurde der Sonntag Reminiscere, fünf Wochen vor Ostern, als regelmäßiger Termin festgelegt.

Die Nationalsozialisten machten daraus 1934 den "Heldengedenktag". Aus dem Gedenken an die Toten wurde eine Veranstaltung zur militärischen Heldenverehrung und nationalistischen Propaganda. Die Feiern wurden von Wehrmacht und NSDAP organisiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg griff der Volksbund die Tradition wieder auf. 1950 fand erstmals wieder eine zentrale Gedenkstunde im Bundestag statt. Zwei Jahre später wurde der Volkstrauertag auf den zweiten Sonntag vor dem ersten Advent verlegt. Seitdem erinnert er an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und mahnt zu Versöhnung und Frieden.

Stiller Feiertag mit "Tanzverbot"

Der Volkstrauertag gehört zu den stillen Feiertagen, an denen öffentliche Tanz- und Sportveranstaltungen laut Gesetz verboten sind. Dieses "Tanzverbot" variiert jedoch in der Anwendung und wird in einigen Bundesländern gelockert.

In Berlin und Bremen gilt es beispielsweise nur bis 21 Uhr, und auch Brandenburg und Hamburg haben die offizielle Anwendung in den letzten Jahren gelockert.

Heute erinnert der Volkstrauertag an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror. Zugleich ist er eine Mahnung zum Frieden und zur Verständigung. Die Gedenkstunden und Kranzniederlegungen sollen daran erinnern, wohin Nationalismus, Gewalt und die Missachtung menschlicher Würde führen können.