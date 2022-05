Spalt (epd). Ein Feuer ist am Samstagnachmittag in einer katholischen Kirche in Spalt (Landkreis Roth) ausgebrochen. In der Kirche St. Nikolaus war ein Altartuch in Brand geraten, zudem brannten ein Holzrahmen sowie eine Eingangstür, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 16.30 Uhr sei in der Kirche ein auf dem Seitenaltar liegendes Altartuch in Brand geraten, so die Polizei. Zudem habe ein Holzrahmen Feuer gefangen, der neben einer der Seiteneingangstüren stand. Die Flammen griffen in der Folge auch auf die Eingangstür über. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte.

Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren. Nach aktuellem Ermittlungsstand bestehe der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung, hieß es. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.