Garmisch-Partenkirchen, Augsburg (epd). Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist offenbar wieder ein Braunbär unterwegs. Das Tier sei am vergangenen Wochenende von einer Wildtierkamera fotografiert worden, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg am Dienstag mit. Weitere Sichtungen seien nicht bekannt. Der letzte Nachweis eines Braunbären in Bayern stamme aus dem Frühjahr 2020 - ebenfalls nahe Garmisch-Partenkirchen. Im Winterhalbjahr 2019/2020 sei das Tier mehrmals nachweislich zwischen Reutte (Tirol) und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet worden. Ob es sich um denselben Braunbären, sei unklar.

Das Landesamt für Umwelt ruft Wanderer in dem Gebiet dazu auf, keine Essensreste und Müll zurückzulassen, um den Bären nicht anzulocken. Dass sich Bären in Bayern dauerhaft ansiedeln, sei aber nicht zu erwarten. Die nächste Bärenpopulation befinde sich im italienischen Trentino, etwa 120 Kilometer von Bayern entfernt. Junge Männchen streifen allerdings auf der Suche nach Weibchen zum Teil sehr weit umher, das könne Monate oder gar Jahre dauern. Finden sie keine Partnerin, kehren sie wieder in ihre Heimat zurück.