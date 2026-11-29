München (epd). Der Advent lädt laut der bayerischen Diakonie-Präsidentin Sabine Weingärtner dazu ein, eigene Vorstellungen von Stärke und Kraft zu hinterfragen. "Die größte Form von Stärke besteht darin, anderen Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, dass ihr eigenes Handeln zählt. Genau darum geht es bei 'Brot für die Welt'", sagte Weingärtner am Sonntag (29. November) zum Auftakt der 68. Spendenaktion in München. Die Spendensammlung des evangelischen Entwicklungswerks wird traditionell am ersten Advent eröffnet.

In ihrer Predigt erinnerte Weingärtner laut Manuskript an die Friedensverheißung des Propheten Sacharja. Das biblische Bild eines Königs, der selbst auf Hilfe angewiesen ist, eröffne eine besondere Perspektive auf die Bedeutung menschlicher Solidarität. Die Erfahrung der eigenen Verletzlichkeit ermögliche es, anderen Menschen mit Verständnis zu begegnen und ihnen zur Seite zu stehen. "Wer Menschen nachhaltig unterstützen will, muss ihnen etwas zutrauen. Es geht darum, ihnen ihre Würde zu lassen und ihre Gestaltungskraft zu stärken."

Spendenaktion will Hoffnung stiften

Auch in der diakonischen Arbeit sei zu erleben, "welche Kräfte frei werden, wenn Menschen wieder Vertrauen in sich selbst gewinnen", betonte die Pfarrerin. Es gehe darum, ihnen "ihre Gestaltungskraft zurückzugeben" - wie auch in der weltweiten Arbeit von "Brot für die Welt", die Menschen befähige, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. Die diesjährige Spendenaktion rücke deshalb Menschen in den Mittelpunkt, die unter schweren Bedingungen nach Wegen suchen, ihre Existenz dauerhaft zu sichern.

Die Aktion "Brot für die Welt" steht dieses Jahr unter dem Motto "Kraft zum Leben schöpfen - Gemeinsam für Wasser, Ernährungssicherung und Klimagerechtigkeit". Weltweit hätten mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer sicheren Trinkwasserversorgung, teilte die Diakonie Bayern am Sonntag mit. Der Klimawandel verschärfe die Situation in vielen Regionen der Erde. Dürren und Überschwemmungen gefährden den Angaben zufolge die Ernährungssicherheit und die wirtschaftliche Existenz ganzer Dorfgemeinschaften.