Der 1. Advent steht im Zeichen des Aufbruchs: Jesus zieht in Jerusalem ein, die Menschen begrüßen ihn mit Jubel und Hoffnung. Doch sein Einzug ist mehr als ein Ereignis vor langer Zeit. Er gilt auch uns heute.

Michael Lehmler nimmt die biblische Geschichte zum Anlass, eine persönliche Frage zu stellen: Wen erwarten wir eigentlich, wenn Gott bei uns anklopft? Und öffnen wir ihm die Tür?

1. Advent

zu Matthäus 21,1–11

Du klopfst an

und willst einziehen

Du klopfst an

wen erwarte ich

Du klopfst an

öffne ich mein Herz

Du klopfst an

und willst mich segnen