Der 1. Advent steht im Zeichen des Aufbruchs: Jesus zieht in Jerusalem ein, die Menschen begrüßen ihn mit Jubel und Hoffnung. Doch sein Einzug ist mehr als ein Ereignis vor langer Zeit. Er gilt auch uns heute.
Michael Lehmler nimmt die biblische Geschichte zum Anlass, eine persönliche Frage zu stellen: Wen erwarten wir eigentlich, wenn Gott bei uns anklopft? Und öffnen wir ihm die Tür?
1. Advent
zu Matthäus 21,1–11
Du klopfst an
und willst einziehen
Du klopfst an
wen erwarte ich
Du klopfst an
öffne ich mein Herz
Du klopfst an
und willst mich segnen