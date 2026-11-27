Wer hat eigentlich wessen Bilder häufiger geliked? Seit wann folgt ihr euch gegenseitig? Und was habt ihr in den vergangenen Jahren kommentiert? Instagram bietet eine praktische Funktion, mit der sich die gemeinsamen Aktivitäten zweier Accounts nachvollziehen lassen.

Dafür musst du lediglich das Profil einer anderen Person aufrufen, rechts oben auf die drei Punkte tippen und "Gemeinsame Aktivitäten" beziehungsweise "Beidseitige Aktivitäten" auswählen. Die Übersicht zeigt, seit wann ihr euch folgt und wie ihr miteinander interagiert habt. Mindestens einer der beiden Accounts muss dem anderen folgen.

Likes, Kommentare und Markierungen im Überblick

Besonders interessant sind die Gefällt-mir-Angaben. Hier kannst du sehen, welche Fotos und Videos du von der anderen Person geliked hast – und umgekehrt, welche deiner Beiträge ihr gefallen haben. Die Ergebnisse lassen sich sortieren und teilweise nach Zeitraum filtern.

Außerdem zeigt Instagram, auf welchen Fotos ihr euch gegenseitig markiert habt und welche Kommentare ihr unter den Beiträgen des jeweils anderen hinterlassen habt. Allerdings scheint die Übersicht nicht immer vollständig zu sein, gerade bei älteren Kommentaren.

Das kann gerade bei persönlichen Accounts spannend sein, um nachzuvollziehen, wie sich ein Kontakt über die Jahre entwickelt hat. Natürlich verraten Likes allein noch nicht, wie jemand zu einem steht. Aber auch für Unternehmen, Vereine oder Gemeinden lohnt sich ein Blick: So lassen sich vergangene Interaktionen mit bestimmten Accounts leichter wiederfinden.