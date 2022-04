Schweinfurt, München (epd). Der Gründer und Vorsitzende der Schweinfurter Kindertafel Stefan Labus hat am Mittwoch das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Er helfe gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern "seit über einem Jahrzehnt dabei mit, dass auch Kinder aus prekären Familienverhältnissen gestärkt in den Unterricht gehen und lernen können. Mit seinem Engagement ist er ein echtes Vorbild für die Menschen in unserer Heimat", sagte Kultusstaatssekretärin Anna Stolz in München.

Stefan Labus wurde laut Mitteilung 2009 auf die Idee der Kindertafeln aufmerksam, die bedürftige Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn mit Pausenbroten versorgen. Um auch in Schweinfurt Eltern und Alleinerziehende mit geringem Einkommen zu unterstützen, gründete Labus die "Schweinfurter Kindertafel e. V.", die er seitdem als Vorsitzender leitet. Gemeinsam mit einigen engagierten Helferinnen und Helfern bereite er an jedem Schultag rund 350 Portionen Frühstück für 13 Grund-, Mittel-, Förderschulen und Kindergärten zu. Während der Pandemie habe der Ehrenamtliche weitere Projekte für die Verpflegung Bedürftiger gestartet.

Der Bundesverdienstorden ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Verliehen wird er von Bundespräsident Walter Steinmeier.