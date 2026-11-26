München, Leipzig (epd). Die beiden bayerischen AfD-Politiker Christoph Rätscher und Oskar Lipp dürfen Waffen besitzen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig entschieden (AZ: BVerwG 6 C 15.25 und BVerwG 6 C 16.25). Hingegen ist das gegen den der "Reichsbürger"-Szene zugeordneten Alexander M. ergangene Waffenbesitzverbot rechtmäßig (AZ: BVerwG 6 C 4.25).

Bei Rätscher und Lipp bestätigten die Richter die Urteile des Verwaltungsgerichts München vom Januar 2024 und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem Juli 2025. Bei Alexander M. bestätigten die Leipziger Bundesrichter ein Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom April 2023. Ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom Dezember 2024 hoben sie auf.