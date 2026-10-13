Passau (epd). Aus Sicht der Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, sollte im nächsten Jahr eine Frau Bundespräsidentin werden. "In ihrer 77-jährigen Geschichte hatte die Bundesrepublik Deutschland bislang zwölf Bundespräsidenten. Nun ist es an der Zeit, einer Frau diese Aufgabe anzuvertrauen", sagte Welskop-Deffaa den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Dienstag).

"Auch wenn das Geschlecht kein Qualitätsmerkmal an sich ist, so ist die Frage der politischen Kultur doch eine Frage der Repräsentanz", argumentierte sie. Als erste Frau an der Spitze der Caritas habe sie selbst erfahren, welche Wirkung Repräsentation entfalten könne. Nach 125 Jahren gebe ihre Präsidentschaft den Frauen in der Organisation die Gewissheit, gesehen zu werden.

Wahl am 30. Januar

Am 30. Januar wählt die Bundesversammlung das neue Staatsoberhaupt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am 18. März 2027 seine zweite Amtszeit und darf sich nicht erneut zur Wahl stellen.