Berlin (epd). Ilse Aigner ist dem Amt der Bundespräsidentin einen Schritt näher gekommen. Der Bundesvorstand CDU stellte sich am Montag hinter den Vorschlag von Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz, die CSU-Politikerin zum nächsten Staatsoberhaupt zu machen. Aigner werde eine Bundespräsidentin "mit Würde und mit Herz" sein, sagte er voraus.

Merz hob Aigners "klares Bekenntnis zu den Grundwerten unserer Demokratie" und ihre "konsequente Haltung gegenüber Extremismus, gegen Hass und gegen gesellschaftliche Ausgrenzung" hervor. "Ihre persönliche große Empathie und ihre Offenheit sind allerbeste Voraussetzungen dafür, unser höchstes Staatsamt auszufüllen", sagte er.

Unterstützung auch von SPD und Grünen

Aigner, derzeit Präsidentin des bayerischen Landtags, wäre die erste Frau im höchsten Staatsamt. Dafür sei es "höchste Zeit", sagte Merz. Für die 61-Jährige haben sich bereits auch Vertreterinnen und Vertreter von SPD und Grünen ausgesprochen. Damit zeichnet sich eine deutliche Mehrheit in der Bundesversammlung ab, die am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden soll. Er kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten.