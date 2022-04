Regensburg (epd). Mit dem weltweit gefragten Cellisten Daniel Müller-Schott und dem Georgischen Kammerorchester Ingolstadt beginnen an diesem Samstag (30. April) in Regensburg die Rathauskonzerte. Insgesamt fünf Konzerte mit internationalen Solisten und Ensembles werden bis zum 27. Mai im Historischen Reichssaal zu hören sein, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Beim Eröffnungskonzert auf dem Programm stehen Richard Strauss‘ "Streichsextett F-Dur aus Capriccio op. 85", Ernest Blochs Werk "From Jewish Life" (1924) sowie zwei Stücke von Peter I. Tschaikowsky. Neben dem international renommierten Cellisten Müller-Schott spielt das Georgische Kammerorchester Ingolstadt. Es siedelte im Jahr 1990 als Exilorchester von Tbilisi/Georgien nach Ingolstadt über, wo es seit mehr als 30 Jahren eine zweite Heimat gefunden hat.

Die weiteren Rathauskonzerte sind am 7. Mai mit dem Helsinki Baroque Orchestra sowie Countertenor Dmitry Sinkovsky und Sopranistin Liliya Gaysina (Sopran). Am 13. Mai spielen Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Regensburg. Ein Sonderkonzert ist am 15. Mai mit den Preisträgern des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" zu hören. Am 20. Mai gastiert der Trompeter Simon Höfele in Begleitung des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau (BKO) in Regensburg und am 27. Mai spielt das Minguet Streichquartett.