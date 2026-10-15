Regensburg (epd). Mit rund 1.400 Sängerinnen und Sängern wird das Chormusical "Bethlehem" am 5. Dezember erstmals in Regensburg aufgeführt. Die Veranstaltung um 19 Uhr in der Donau-Arena sei mit 4.000 Plätzen nahezu ausverkauft, sagte Komponist Dieter Falk am Donnerstag in Regensburg. Wegen der hohen Nachfrage bieten die Veranstalter am selben Tag um 14 Uhr eine zusätzliche Preview an, die zugleich Generalprobe sein soll.

Im Mittelpunkt des Weihnachtsmusicals von Autor Michael Kunze und Komponist Dieter Falk steht ein Chor, der überwiegend aus Laien besteht. Neben einzelnen Sängerinnen und Sängern wirken 30 Chöre aus Regensburg und der Region mit. Die Altersspanne reicht von sechs bis 83 Jahren. Ergänzt wird der Chor durch ein professionelles Musicalensemble und eine zehnköpfige Live-Band.

Weihnachtsgeschichte mit Pop und Gospel

Das Musical erzählt die Weihnachtsgeschichte in einer modernen musikalischen Fassung. Zum Programm gehören Popmusik, Gospelsongs und Weihnachtslieder. Auch die Diözese Regensburg unterstützt die Aufführung. "Unser Auftrag ist es, die frohe Botschaft zu verkünden", sagte Christian Dostal von der Fachstelle für Kirchenmusik. Er werde selbst mitsingen.

Seit der Uraufführung im Jahr 2023 hätten insgesamt 20.000 Menschen bei dem Chormusical mitgesungen, das in mehreren deutschen Städten mit Akteuren aus der jeweiligen Region aufgeführt wurde, berichtete Falk. Die Regensburger Aufführung sei heuer die einzige in Süddeutschland. Die Aufführungen steht unter dem Motto "Eine Region singt für den Frieden".