Corona-Impfung in der Münchner Pinakothek am Montag

München (epd). Wer noch eine Corona-Impfung braucht, der kann sich den Piks am kommenden Montag (13. Dezember) auch in der Pinakothek der Moderne in München abholen. Es gebe 500 Impfungen ohne vorherige Anmeldung - Erst-, Zweit- und auch Booster-Impfungen, teilte das bayerische Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit. Die Impfaktion beginnt um 10 Uhr und wird in Zusammenarbeit mit dem Tropeninstitut des LMU Klinikums München durchgeführt. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Moderna und Biontech. Die 15 Minuten Ruhezeit nach der Impfung darf man übrigens in der zentralen gläsernen Rotunde absitzen. Die Pinakothek der Moderne ist montags für Besucher geschlossen und öffnet diesmal extra für Impfwillige ihre Pforten.