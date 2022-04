Weiden, Tirschenreuth (epd). Wandern, Radeln, mit dem Handbike oder dem Tretroller fahren: Bei der Cross Border Challenge 2022 in der nördlichen Oberpfalz werden die offenen Grenzen zum Nachbarn Tschechien gefeiert. Das Evangelische Jugendwerk im Dekanat Weiden veranstaltet vom 7. bis 15. Mai eine grenzüberschreitende Aktion mit Tschechien. Dabei sollen die Menschen auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze in Bewegung gebracht werden.

Mit einer App können grenzüberschreitende Touren getrackt und dokumentiert werden. Auch historische Hintergrundinformationen über die Geschichte des Kalten Kriegs sind dort hinterlegt. Am 14. Mai ist ein Aktionstag mit Stationen und geführten Touren geplant.

Die Idee dahinter: Es sollen die offenen Grenzen in Europa gewürdigt werden, sagte die Weidener Dekanatsjugendreferentin Doris Kick: "Wir haben uns vorgenommen, ein Zeichen zu setzen, Grenzen zu überschreiten, in Kontakt zu kommen, Begegnung zu ermöglichen und zu zeigen, wie wichtig offene Grenzen sind." Zu den Veranstaltern gehören neben dem Jugendwerk das Netzwerk Inklusion, der Landkreis und Kreisjugendring Tirschenreuth.

Geplant war die Aktion bereits für den 30. Jahrestag der Grenzöffnung nach Tschechien im Jahr 2020, sie musste aber wegen Corona entfallen, sagte Kick. Nun sollen so viele Menschen wie möglich zu grenzüberschreitenden Touren in Tschechien und der nördlichen Oberpfalz animiert werden. Dabei sollen nicht nur äußerlich Grenzen überschritten werden. "Wir hoffen, dass es bei den geführten Wanderungen am Aktionstag auch zu der einen oder anderen Begegnung mit Menschen aus dem Nachbarland kommt", sagte Kick. Challenge bedeute, dass es auch etwas zu gewinnen gibt. Für Fotos, Videos und getrackte Touren können Preise in 14 Kategorien erstanden werden.