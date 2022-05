Nürnberg (epd). Der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg im Jahr 2023, Thomas de Maiziére, kommt zu einem Podiumsgespräch in die evangelische Stadtakademie Nürnberg. Er werde am Dienstag, 10. Mai (19 Uhr), darüber sprechen, welche gesellschaftlichen Übergänge gestaltet werden müssten und welche Rolle Christen dabei spielten, teilte die Akademie am Mittwoch mit.

De Maizière ist seit Oktober 2021 Präsident des Nürnberger Kirchentags, der vom 7. bis 11. Juni 2023 stattfinden wird. Er steht unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit". De Maizière war 1990 Mitglied der Verhandlungsdelegation für den Einigungsvertrag. Bis 2005 hatte er verschiedene Ämter als Staatssekretär und Minister in den neuen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen inne, er war Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramtes unter Angela Merkel (CDU), Bundesinnenminister und Verteidigungsminister. Seit 2003 gehört er dem Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags an. Der gebürtige Bonner ist evangelisch-lutherisch getauft, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.