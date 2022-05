Nürnberg (epd). Albrecht Dürers 551. Geburtstag am kommenden Samstag (21. Mai, 10 bis 23 Uhr) steht ganz im Zeichen des Nürnberger Künstlergenies. Im Albrecht-Dürer-Haus werden sich renommierte Fachleute unter dem Titel "War Dürer in Wien?" unter anderem einem spektakulären Kunstfund im Stephansdom widmen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Bisher habe es keinerlei Hinweise auf einen Aufenthalt Dürers in Wien gegeben, deshalb werde über den Fund und über seine Interpretation heftig debattiert.

Restaurierungsspezialistinnen und -spezialisten der Hochschule für Bildende Künste Dresden sprechen zu den technischen Raffinessen des Neufunds und wägen ab, ob das Kunstwerk von Dürer sein könnte. Von den eingeladenen Dürerkennern favorisieren die einen Dürers Autorschaft, andere sind skeptischer, heißt es in der Mitteilung. Unter anderem hält der Kurator an der Albertina in Wien, Christof Metzger, einen Vortrag zum Thema "Bastelspaß mit Dürer. Ein Nürnberger Neufund".

Im Zentrum des Dürer-Tags steht die Ausstellung "AlbrECHT Dürer? Ein rätselhaftes Meisterwerk", die das Museum vom 21. Mai bis 4. September 2022 präsentiert: Auch sie nimmt Bezug auf den Fund bei Restaurierungen im Stephansdom und ein Wandbild dort. Dabei sei auch ein prachtvolles Grabdenkmal entdeckt worden, das als exklusive Leihgabe nach Nürnberg kommt. Die Ausstellung präsentiere die außergewöhnlichen Wiener Kunstwerke und vergleiche sie mit originalen Druckgrafiken Albrecht Dürers und seiner Zeitgenossen, hieß es.

Bis in die Nacht werden zum Dürer-Tag Führungen zu verschiedenen Themen angeboten. Eine Kupferstecherin führe das Drucken zu Dürers Zeiten vor und zeige, wie Kupferstiche und Holzschnitte gefertigt werden, teilte das Museum mit.