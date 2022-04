München (epd). Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) ruft am 3. Mai zu einer Demonstration "Für Frieden und Pressefreiheit" in München und fünf weiteren deutschen Städten auf. Treffpunkt ist um 12 Uhr vor der Russischen Botschaft in Berlin und vor den Konsulaten in München, Hamburg, Frankfurt/Main, Leipzig und Bonn, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Zur Teilnahme an der Demonstration sind neben Medienschaffenden auch alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Die Demonstration ist dem Gedenken an die sieben bisher im Ukraine-Krieg getöteten Journalistinnen und Journalisten gewidmet. Der DJV sei "entsetzt" darüber, dass nach Berichten russische Streitkräfte gezielt Jagd auf Berichterstatter und Berichterstatterinnen machten. "Wir fordern Russland zur sofortigen Beendigung des Ukraine-Kriegs und der Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten auf", erklärte DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall.

Seit 1994 machen Medienschaffende am 3. Mai, dem "Internationalen Tag der Pressefreiheit", auf Verletzungen der Pressefreiheit und auf die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung aufmerksam.