Nürnberg (epd). Die gesundheitliche Situation von Kindern in Nürnberg ist weiterhin schlechter als vor der Corona-Pandemie. "Einige Belastungen haben sich über die Jahre manifestiert, besonders Depressionen und Angststörungen", sagte Johannes Mathes, Bereichsleiter für Kinder- und Jugendhilfe bei der Stadtmission Nürnberg am Montag. Diese hatte anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte an diesem Freitag (20. November) zu einer Pressekonferenz eingeladen. Die Weltlage, genauso wie Belastungen durch soziale Medien und psychische und soziale Belastungen in der Familie, seien große Risikofaktoren.

"Kinder und Jugendliche erfahren sich oft als ohnmächtig und finden keine adäquaten Reaktionsformen", sagte Mathes. Das äußere sich auch in gewalttätigem Verhalten in Schule und Freizeit. Im stationären Bereich der Kinder- und Jugendhilfe der Stadtmission nehme er außerdem einen Anstieg bei der Schulverweigerung wahr. "Das ist aber keine Bildungsverweigerung", betonte Mathes. Die Jugendlichen hätten zwar Interesse an Schule und Bildung, könnten sich aber schlecht im schulischen Kontext zurechtfinden. "Unser psychologischer Fachdienst erkennt dabei eine Art Sozialphobie", erklärte der Bereichsleiter.

Mehr Übergewicht durch Bewegungsmangel

Die Nachfrage bei der eigenen Förderschule steige. Habe man 2017 immer wieder Plätze freigehabt, gebe es mittlerweile eine Warteliste. Zugleich sehe man schon bei kleinen Kindern, dass die Sprachentwicklung schlechter werde und sie ihre Gefühle oft nicht in Worte fassen könnten. Gerade in dem Bereich sei es die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, sich als Chancengeber zu verstehen. "Kinder müssen lernen, ihre Interessen zu formulieren und auszuhandeln. Sie sollen sich zugehörig, sich gesehen fühlen."

Kerstin Remmel, Chefärztin der Kinderorthopädie an der Cnopfschen Kinderklinik, nimmt vermehrt Übergewicht und Begleiterscheinungen wie Rücken- oder Gelenkschmerzen bei jungen Menschen wahr. Viele erreichten die empfohlene eine Stunde Bewegung am Tag nicht. Kinder kämen aber auch mit Schmerzen, die durch psychische Probleme verursacht seien. "Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert Kindern das Höchstmaß an Gesundheit", betonte Remmel. Das verfolge man in der Klinik als zentrales Motiv.