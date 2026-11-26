München, Nürnberg (epd). Mit einem Festgottesdienst in der Münchner St.-Markus-Kirche eröffnet die Diakonie Bayern diesen Sonntag (29. November) um 11.15 Uhr die 68. Spendenaktion von "Brot für die Welt". Die diesjährige Aktion stehe unter dem Motto "Kraft zum Leben schöpfen. Gemeinsam für Wasser, Ernährungssicherung und Klimagerechtigkeit", teilte die Diakonie am Donnerstag mit. Die Predigt hält die Präsidentin der Diakonie Bayern, Pfarrerin Sabine Weingärtner. An dem Gottesdienst wirken außerdem Regionalbischof Thomas Prieto Peral und der Münchner Stadtdekan Bernhard Liess mit.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stehen demnach die Folgen der weltweiten Wasser- und Klimakrise. Mehr als zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Besonders betroffen seien Menschen in Ländern des Globalen Südens. Brot für die Welt unterstütze gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen Projekte, die den Zugang zu sauberem Wasser verbessern, eine nachhaltige Landwirtschaft fördern und die Ernährung der Bevölkerung sichern.

1959 hat die Evangelische Kirche erstmals mit der Aktion "Brot für die Welt" zu Spenden aufgerufen. Die Kollekten an Heiligabend sind in den evangelischen Kirchengemeinden traditionell für die Spendenaktion bestimmt.