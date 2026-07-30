Hannover, München (epd). Unter dem Motto "Herzen hoch für Dich!" beginnt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) eine Segensaktion für Auszubildende, Berufsschulen und Betriebe. Ab sofort könnten Auszubildende "ihre Hoffnungen und Wünsche für den neuen Lebensabschnitt über www.herzenhoch.de einzeln oder gemeinsam mit anderen Azubis einreichen", teilte die EKD am Donnerstag in Hannover mit. An der bundesweiten Initiative sind auch zahlreiche Landeskirchen beteiligt, darunter auch die bayerische.

Für den 1. September 2026 ist eine öffentliche Aktion auf dem Römerberg in Frankfurt am Main geplant, bei dem die Einträge "vorgelesen, in Gebete aufgenommen und gemeinsam mit 2026 Herzen aus Schaum symbolisch in den Himmel geschickt" werden. Pfarrerinnen und Pfarrer aus Hessen und der Pfalz sowie Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der EKD, wollen sich daran beteiligen. So sollen die persönlichen Wünsche "unter Gottes Segen gestellt" werden, hieß es.

Botschaft: "Du bist nicht allein"

Der Beginn einer Berufsausbildung sei mit Vorfreude, aber auch mit Fragen und Sorgen verbunden, erläuterte Synodenpräses Heinrich. "Mit unserer Aktion sagen wir jungen Menschen: Du bist nicht allein. Gott sieht dich, hört dir zu und geht mit dir." Der Vorsitzende der Evangelischen Jugend in Bayern, Malte Scholz, sagte, dass mehrere Zehntausend junge Menschen eine Ausbildung starteten und "damit eine prägende Zeit voller neuer Erfahrungen".

"Als Kirche wollen wir an ihrer Seite sein, zuhören, ermutigen und begleiten", sagte Scholz weiter. Der Segen mache sichtbar, dass Gott Menschen in den Veränderungen des Lebens nicht allein lasse. Er könne Orientierung geben und ein verlässlicher Anker sein, wenn ein neues Kapitel aufgeschlagen werde.