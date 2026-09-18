München, New York (epd). Die Internationale Jugendbibliothek (IJB) München ist vom "Eric Carle Museum of Picture Book Art" (Amherst, USA) in der Kategorie "Brückenbauer" ausgezeichnet worden. Die Jury begründe die Auszeichnung mit der Überzeugung der IJB, "dass Kinder- und Jugendbücher ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens einer Gesellschaft und eines Landes seien und als solche bewahrt, dokumentiert und weitergegeben" werden müssten, teilte die IJB am Freitag in einer Presseerklärung mit. Den Preis habe Direktorin Christiane Raabe am Donnerstagabend in New York City bei der jährlichen "The Carle Honors Benefit Gala" persönlich entgegengenommen.

Der Illustrator Eric Carle (1929-2021) wurde mit seinem 1969 veröffentlichten, in 65 Sprachen übersetzten Bilderbuch "Die kleine Raupe Nimmersatt" weltberühmt. 2002 gründete er das Eric Carle Museum of Picture Book Art in der amerikanischen Kleinstadt Amherst westlich von Boston. Die Carle-Preise werden seit 2006 jedes Jahr in fünf Kategorien verliehen, "um Personen und Organisationen für ihre kreative Vorstellungskraft, ihr Engagement und ihren bedeutenden Einfluss auf Bilderbücher sowie für die Vermittlung von Literatur und die Stärkung der kindlichen Lesekompetenz zu würdigen", teilte die IJB mit.