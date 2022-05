Augsburg (epd). Der diesjährige Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit findet erstmalig als zweigeteilter Weg statt. Der erste Teil starte am 15. Mai in Augsburg, teilte das Bistum Augsburg am Donnerstag mit. Nach Etappen im Augsburger Umland führe der 218 Kilometer lange Weg in das Bistum Rottenburg-Stuttgart. Am 27. Mai sei das Ende des ersten Wegabschnitts in Stuttgart zum Katholikentag geplant. Laut Organisatoren werden rund 30 Pilgerinnen und Pilger erwartet, Tagespilger können auf den einzelnen Abschnitten dazustoßen.

Der zweite Teil startet laut Veranstalter am 21. August in Stuttgart und endet am 30. August in Karlsruhe zur 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Beide Teile des Weges unterstützen die "MAX-1,5 Grad-Aktion" des katholischen Hilfswerkes MISEREOR. Die Aktion fordert von der Politik konkrete Ziele, Programme und Maßnahmen, um die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klima-Abkommens zu sichern, und sieht die Kirchen als Vorreiter in Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.

Der erste Ökumenische Pilgerweg fand 2015 anlässlich der Klimakonferenz in Paris statt. Er ist ein ökumenisches Projekt evangelischer Landeskirchen, katholischer Bistümer und kirchlicher Hilfswerke in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Netzwerk Klimagerechtigkeit. 2022 findet er zum sechsten Mal statt. Ziel ist, Aufmerksamkeit für die globalen Dimensionen des Klimawandels zu schaffen.