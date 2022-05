Nördlingen (epd). Am langen Himmelfahrtswochenende (26. bis 29. Mai) können Besucher des ersten Nördlinger Eisenbahnfestes hautnah erleben, wie der Zugbetrieb in vergangenen Zeiten funktioniert hat. Neben einem umfangreichen Programm auf dem Gelände des Bahnbetriebswerkes Nördlingen seien auch Dampfzugfahrten ab dem Nördlinger Bahnhof geplant, teilte der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum (BEM) am Donnerstag mit. Die historischen Dampfzüge sollen zwischen Nördlingen, Donauwörth, Harburg und Wassertrüdingen unterwegs sein.

Besucher und Besucherinnen könnten außerdem Lokomotiven besichtigen, die zwischen den 1880er- und 1970er-Jahren gebaut wurden. Einige Fahrzeuge könnten sogar noch in Betrieb genommen werden und rangieren. Wer älter als 18 Jahre ist, könne beim Eisenbahnfest seinen Ehrenlokführerschein machen und dabei lernen, wie man eine Dampflokomotive bedient und selbstständig fährt. Kinder könnten mit einer Mini-Dampfeisenbahn fahren und miterleben, wie Experten Lokomotiven restaurieren.

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum wurde 1969 in München gegründet und besitzt die größte private Sammlung historischer Eisenbahnfahrzeuge in Süddeutschland. Seit 1985 befindet sich das Museum im ehemaligen DB-Bahnbetriebswerk Nördlingen im Aufbau, um die historischen Lokomotiven den Besuchern in passender Umgebung zu präsentieren.