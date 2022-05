Neumarkt (epd). Die Christuskirchengemeinde in Neumarkt wartet gespannt auf den kommenden Sonntag (8. Mai): Der Regensburger evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler lässt sich an diesem Tag in Neumarkt in Münzen aufwiegen. Sie wurden seit Anfang Februar von der Kirchengemeinde gesammelt. "Die Chancen stehen gut, dass wir unser Ziel erreichen werden", sagte Pfarrer Michael Murner dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag.

Bis vor kurzem brachte das gesammelte Kleingeld laut Pfarrer knapp unter 80 Kilogramm auf die Waage. Der Regionalbischof misst 1,87 Meter und ist mehr als 80 Kilogramm schwer. Die Neumarkter gehen davon aus, den Rest an Münzen noch bis zum Sonntag zusammenzubringen, sagte Murner: "Wir hoffen natürlich sehr, dass der Regionalbischof über den Winter nicht stark zugenommen hat." Unmittelbar vor der Wiegeaktion können Schätzungen abgegeben werden, ob das Gewicht erreicht wurde oder nicht.

Der Regensburger Kirchenleitende beteiligt sich mit dieser Wette an einer Spendenaktion zur Sanierung der Neumarkter Christuskirche. Die 350 Jahre alte ehemalige Kapuzinerkirche wird derzeit für 3,5 Millionen Euro saniert. Teilnehmende können die Münzen - Euro, Centstücke oder auch D-Mark und Pfennige - noch bis Samstag (7. Mai) im Pfarramt der Christuskirche abgeben. Die Wiegeaktion startet gegen 12 Uhr beim Evangelischen Zentrum, bei schönem Wetter auf der Gemeindeweise am Martin-Schalling-Haus.