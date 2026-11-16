Nürnberg, Josefstal (epd). Nach 78 Jahrgängen und 516 Ausgaben erscheint die evangelische Fachzeitschrift "baugerüst" Ende November 2026 zum letzten Mal in gedruckter Form. An ihre Stelle tritt der Podcast "jung & durchdacht", teilte das Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal am Montag mit. Der Podcast erscheine künftig alle zwei Wochen.

Moderatorin Annika Walther spreche darin mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über aktuelle Herausforderungen und Chancen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die rund 40-minütigen Gespräche werden den Angaben zufolge als Audio- und Videoformat veröffentlicht. Grund für das Aus des Printmagazins seien sinkende Abonnentenzahlen und steigende Personalkosten, heißt es in der Mitteilung.

Die Trägerschaft des Podcasts übernimmt zum Jahreswechsel das Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Oberbayern. Die Fortbildungseinrichtung erreiche über das Internetportal www.jugendarbeit.de bereits heute Mitarbeitende der evangelischen Kirche in ganz Deutschland, heißt es in der Mitteilung weiter. Förderverein, Wirkstatt evangelisch und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) blieben als Partner aber beteiligt.