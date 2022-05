Eichstätt (epd). Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer (1906 bis 1945) steht im Mittelpunkt eines Themenjahrs der evangelischen Kirchengemeinden Eichstätt und Kipfenberg: "Bonhoeffer begegnen" sind die Veranstaltungen überschrieben, die an die Person und das Werk des Widerstandskämpfers erinnern sollen, der am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet wurde, teilte Christian Reinl, Vertrauensmann des Eichstätter Kirchenvorstands mit.

Das Programm umfasst Glaubens-Gesprächsabende, die "Nacht der offenen Kirchen" am 20. Mai mit Impulsen in Wort und Bild, den Film "Die letzte Stufe", eine "Worship Night" aber auch sieben Gesprächsrunden per Zoom vom 17. Juni bis 29. Juli über den Text von "Von guten Mächten". Im Herbst stehen unter anderem eine Ausstellung mit multimedialen Zugängen zu Bonhoeffer und ein Referat des Autors Christian Feldmann über politische Verantwortung und Zivilcourage am Beispiel Bonhoeffers auf dem Programm, so die Kirchengemeinde.

Am 22. und 23. Oktober bilden zwei Konzerte in der Eichstätter Kirche und der Neuen Pfarrkirche in Schelldorf den Abschluss. Kirchenmusikerin Katharina Reinl hat unter dem Titel "Musikalische Begegnungen mit Dietrich Bonhoeffer" von Jochen Rieger 14 Balladen und Pop-Songs für einen Projektchor arrangiert, der ab Ende Juni wöchentlich die Stücke einstudiert.