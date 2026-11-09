Nürnberg (epd). Der Schulstart an diesem Montag (9. November) bildet den Auftakt eines schrittweisen Einzugs. Weitere Einrichtungen folgen in den kommenden Monaten. Unter dem Dach der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) werden in dem großen Gebäudekomplex viele verschiedene Organisationen zusammenkommen. Bildungseinrichtungen, kirchliche und diakonische Einrichtungen, Jugendverbände sowie externe Firmen nutzen am Campus Räume und Ressourcen gemeinsam.

Noch vor dem Jahreswechsel sollen laut Mitteilung der bayerischen Landeskirche die Evangelische Jugend, die Wirkstatt evangelisch, die Konfliktberatung Kokon und das Stadtbüro von Mission EineWelt folgen. Die Evangelische Hochschule Nürnberg plant, zum Sommersemester 2027 mit rund 1.500 Studierenden an den Campus zu ziehen. Die offizielle Einweihung ist für den 5. März 2027 vorgesehen. Ab März 2027 sollen auch externe Gäste Konferenzräume und Gastronomie nutzen können. Geplant sind außerdem eine öffentliche Bibliothek, ein Veranstaltungssaal für rund 550 Personen und eine bewirtete Dachterrasse.

Offener Ort für die ganze Stadt

"Mit dem Evangelischen Campus Nürnberg gibt unsere Kirche vielen Menschen Raum, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sich für andere einzusetzen", sagte Christian Kopp, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) laut Mitteilung. So werde der christliche Auftrag mitten in der Stadt und damit mitten im Leben sichtbar. Der Campus solle ein offener Ort für die Stadt sein, an dem Bildung, Beratung und geistliches Leben zusammenfinden, teilte Geschäftsführer Stefan Ark Nitsche mit.

Die Immobilie wurde 2017 für rund 49 Millionen Euro erworben. Seit 2021 wird sie umgebaut und saniert. Nach Angaben der Landeskirche konnten 90 bis 95 Prozent der ursprünglichen Betonstruktur erhalten werden. Angestrebt wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung in Platin.