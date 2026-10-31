München, Stuttgart (epd). Das Evangelische Soziallexikon (ESL), das seit 1954 in neun gedruckten Auflagen erschienen ist, wird künftig digital fortgeführt. Zum Reformationstag gehen die ersten 25 Artikel online, wie aus einer Mitteilung des ESL hervorgeht. Bis zum 75. Jubiläum des "Standardwerks des Sozialen Protestantismus" sind etwa 300 Artikel geplant. Abrufbar ist das kostenlose Lexikon zu sozialethischen Fragen aus christlicher Perspektive über die Website www.esl-digital.de, auf der auch das digitale Nachschlagewerk für systematisch-theologische Fragen (SysLex) erscheint.

Die digitale Fassung des ESL soll im Internet verfügbare Dokumente und im Print veröffentlichte Texte des Lexikons mit den neuen Artikeln verknüpfen. Ziel ist es dabei der Mitteilung zufolge, unterschiedliche Positionen zu gesellschaftlich relevanten Themen darzustellen und damit den evangelischen Standpunkt zu verdeutlichen. Verantwortet wird das Lexikon von Herausgeberinnen und Herausgebern aus den Bereichen Sozialethik und Diakonie, darunter der Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität, Reiner Anselm.