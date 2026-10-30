Im Vorfeld der Herbsttagung der bayerischen Landessynode formiert sich Widerstand gegen die geplante Landesstellenplanung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB). Der Gemeindebund Bayern fordert mit einer Petition, die Beschlüsse zu überarbeiten und die Ortsgemeinden wieder stärker ins Zentrum kirchlichen Handelns zu stellen. Die Initiatoren kritisieren vor allem Stellenkürzungen im Gemeindedienst und die stärkere Ausrichtung auf Regionalgemeinden.
Die Petition richtet sich an die Synodalen der Landeskirche. Bislang wurden 3.615 Unterschriften gesammelt, das Ziel liegt bei 5.000. Nach Angaben des Gemeindebunds soll die Petition bei der Herbsttagung der Landessynode vom 22. bis 25. November in Amberg an Synodalpräsidentin Tanja Keller übergeben werden.
Jede vierte Pfarrstelle im Gemeindedienst soll wegfallen
Hintergrund ist die neue Landesstellenplanung der ELKB. Sie sieht eine Kürzung des Stellenrahmens um 25 Prozent vor. Zugleich sollen Regionalgemeinden entstehen, in denen mehrere Kirchengemeinden enger zusammenarbeiten und Aufgaben gemeinsam übernehmen. Die Stellen werden künftig den Dekanatsbezirken zugewiesen, die sie auf die Regionalgemeinden verteilen.
Der Gemeindebund sieht darin eine Gefahr für die Arbeit der Ortsgemeinden. In der Begründung der Petition heißt es, diese würden zugunsten übergeordneter Strukturen zunehmend geschwächt. Die Initiatoren kritisieren insbesondere die geplante Stellenkürzung und warnen vor einem Verlust kirchlicher Präsenz vor Ort. Nach ihrer Darstellung entfällt künftig jede vierte Pfarrstelle im Gemeindedienst.
Kirche lebe vor allem von persönlichen Beziehungen und der Nähe zu den Menschen, argumentieren die Initiatoren. Taufen, Seelsorge, Trauerbegleitung und das Gemeindeleben fänden überwiegend in den Ortsgemeinden statt. Notwendige Strukturreformen dürften deshalb nicht zulasten von Verlässlichkeit und persönlicher Erreichbarkeit gehen.
Synodalpräsidentin nimmt Sorgen ernst
Synodalpräsidentin Tanja Keller sagte gegenüber der Sonntags-Redaktion, sie stehe mit dem Gemeindebund Bayern im Austausch und werde die Petition entgegennehmen. Sie nehme das Anliegen ernst. Es sei wichtig, "dass wir uns als Synodale damit auseinandersetzen", sagte Keller.
Sie nehme die Sorge wahr, dass "sich die Nähe vor Ort, die örtliche Verantwortung und insbesondere das ehrenamtliche Engagement verändern oder durch größere Strukturen verloren gehen könnten". Zugleich höre sie Stimmen, die angesichts der knapper werdenden Ressourcen auf eine stärkere Zusammenarbeit der Gemeinden setzten. Künftig werde es in den Regionen darauf ankommen, Aufgaben gemeinsam zu organisieren und zu klären, wer welche Verantwortung übernehme, sagte Keller.
Mit der Petition will der Gemeindebund erreichen, dass die Beschlüsse zur Landesstellenplanung erneut beraten werden. Er fordert ein Konzept, das die Ortsgemeinden als grundlegende Ebene kirchlichen Lebens stärkt.
Bayerische Landessynode
Was ist die Landessynode?
Die Landessynode ist eines der kirchenleitenden Gremien der Kirche, die den Kurs der evangelischen Landeskirche bestimmt. Die 108 Synodalen verabschieden Kirchengesetze, entscheiden in Personalfragen, beschließen den kirchlichen Haushalt und wählen den Landesbischof. Während die Herbsttagungen schwerpunktmäßig den kirchlichen Finanzen gewidmet sind, befasst sich das Kirchenparlament der 2,1 Millionen bayerischen Protestant:innen bei seinen Frühjahrstagungen mit inhaltlichen Fragen.
Das griechische Wort Synode bedeutet "gemeinsamer Weg" und "Versammlung zur Beratung". Die Synodalen werden von den rund 13.000 Kirchenvorstehern der Gemeinden gewählt. Nach dem evangelischen Grundsatz des "Priestertums aller Gläubigen" sind die Mehrzahl der Synodalen Laien, dazu kommen gewählte Vertreter aus der Pfarrerschaft, aus den theologischen Fakultäten der Universitäten und Jugendvertreter. Außerdem werden Mitglieder berufen, beispielsweise aus Parteien und Verbänden.
Die wichtigsten Links:
- Newsticker: Newsticker der Herbsttagung der Landessynode 2026
- Exklusives Interview mit dem Präsidium der Landessynode zu den Reformplänen der bayerischen Landeskirche
- Dossier zur Landessynode mit allen Artikeln und Hintergrundinformationen
- Youtube Sonntags
- Youtube Bayern-Evangelisch – Streaming live
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