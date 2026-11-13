München, Karlsruhe (epd). Wer eines verstorbenen Angehörigen oder Freundes gedenken möchte, für den gibt es am 22. November (Sonntag) ein besonderes Angebot: einen Online-Gottesdienst, in dem zuvor eingetragene Namen vorgelesen und im gemeinsamen Gebet vor Gott gebracht werden, wie die bayerische evangelische Landeskirche am Freitag in München mitteilte. Sie trägt das Projekt zusammen mit anderen Landeskirchen.

Das evangelische Portal trauernetz.de bietet mit der Online-Andacht einen "digitalen Raum für Erinnerung, Trauer und gemeinsames Gebet" am Ewigkeitssonntag an. Der Online-Gottesdienst beginnt den Angaben zufolge um 18 Uhr. Erstmals werde die Andacht neben YouTube auch auf Instagram übertragen. Die Namen von Verstorbenen, an die erinnert werden soll, können bis 20. November im digitalen Trauerbuch von trauernetz.de eingetragen werden.

Einander im gemeinsamen Erinnern begegnen

Die Andacht im Livestream wird von Pfarrer Rainer Liepold (München) und Pfarrerin Maike Roeber (Trier) gestaltet. Liepold ist auch Moderator des evangelischen Trauer- und Erinnerungsportals gedenkenswert.de, das gemeinsam mit trauernetz.de zu der Andacht einlädt. "Viele Menschen suchen auch im Internet nach Möglichkeiten, ihre Trauer mit anderen zu teilen und Erinnerungen lebendig zu halten", sagte er. "Gerade am Ewigkeitssonntag ist es wichtig, Orte zu haben, an denen Menschen einander im gemeinsamen Erinnern begegnen können."

Die Webseite trauernetz.de ist eine Kooperation der bayerischen Landeskirche gemeinsamen mit der Evangelischen Landeskirche in Baden, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.