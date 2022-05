Würzburg (epd). Gerichtsverhandlungen zu sexuellem Missbrauch können für Betroffene zu einer großen Belastung werden - gerade, wenn es sich um Kinder handelt. In Würzburg findet deshalb am 29. Juni ein interdisziplinärer Fachtag zum "Kinderschutz in Strafverfahren bei sexuellem Missbrauch" statt, wie die Veranstalter mitteilten. Zielgruppe sind Mitarbeitende aus dem Kinder- und Opferschutz etwa aus den Bereichen Jugendhilfe, Psychotherapie, Polizei, Justiz und Fachdiensten.

Ab 14 Uhr gibt es Vorträge und Gesprächsrunden, die zum einen Beispiele gelingender Zusammenarbeit im Sinne des kindgerechten Opferschutzes aller Verfahrensbeteiligten aufzeigen, aber auch noch vorhandene Stolpersteine benennen sollen. "Ein gerichtliches Verfahren ist nicht für Kinder gemacht", teilten die Veranstalter weiter mit. Kooperationspartner des Fachtags ist die Stadt Würzburg, Veranstalter die Berufsgruppe gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen.