München, Traunreut, Weiden (epd). Zwei Männer sind in der vergangenen Woche wegen ihrer mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. Bei den Beschuldigten handele es sich um einen 28-jährigen Iraker aus Traunreut und einen 46-jährigen Syrer aus Weiden in der Oberpfalz, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamts vom Mittwoch hervorgeht. In den beiden voneinander unabhängigen Fällen bestehe der dringende Verdacht, dass sich die Beschuldigten spätestens im Frühjahr 2016 dem IS angeschlossen hätten. Ausgangspunkt der Ermittlungen seien IS-Listen mit Datensätzen gewesen.

Den Tatverdächtigen aus Traunreut hätten die Einsatzkräfte am Donnerstag (23. Juli) festgenommen, heißt es. Er soll zwischen Januar und September 2016 verschiedenen Kampfeinheiten des IS im Irak und in Syrien angehört haben. Bei der Festnahme am Dienstag (28. Juli) in Weiden gehe es um die Beteiligung in der IS-Polizei sowie in verschiedenen Kampfeinheiten der Terrororganisation zwischen Februar und Juli 2016. Beide Tatverdächtige sollen für ihre Tätigkeiten monatliche Zahlungen vom IS erhalten haben. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.