München (epd). Die Klimaschützer von "Fridays for Future" (FFF) rufen am Freitag (13. November) auch in zahlreichen bayerischen Städten zu Demonstrationen und Kundgebungen auf. Anlass für den Demo-Aktionstag ist vor allem die 31. UN-Klimakonferenz, die seit vergangenem Montag und noch bis zum 21. November in der Türkei stattfindet, wie es auf der Homepage von FFF heißt. Mit einem großen Klimastreik wolle man in ganz Deutschland ein starkes Zeichen setzen.

Die Klimakrise sei dieses Jahr so spürbar wie noch nie, hieß es weiter: "Doch statt endlich das Ruder rumzureißen und immer mehr Menschen vor immer mehr Katastrophen zu schützen, kuschelt die Bundesregierung fleißig mit der fossilen Lobby, macht mit ihrem Zerstörungskurs die Energie immer teurer und feuert die Klimakrise an." Deutschland habe eine historische, globale Verantwortung und müsse Geld zur Verfügung stellen, damit das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden könne.

Größte Demo in München erwartet

In Bayern sind bislang in 15 Städten Demonstrationen geplant. Los geht es jeweils um 14 Uhr in Nürnberg, Bayreuth und Landsberg am Lech. Die erfahrungsgemäß größte Veranstaltung findet um 15 Uhr in München statt: Am Geschwister-Scholl-Platz sind eine Kundgebung und anschließend ein Demozug geplant. Zeitgleich beginnt die Demo in Bamberg. Um 16 Uhr folgen Klimastreiks in Fürth, Würzburg, Erlangen, Schweinfurt und Altötting, ab 16.30 Uhr in Augsburg, Regensburg und Aschaffenburg.

In Amberg startet um 17 Uhr im Maltesergarten ein Laternenumzug, in Kempten wird ab 17.30 Uhr demonstriert. Genauere Informationen zum Treffpunkt und Ablauf liefern die allgemeine FFF-Homepage oder die Seiten der Ortsgruppen.