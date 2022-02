Neumarkt (epd). Der Regensburger evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler beteiligt sich mit einer launigen Wette an der Spendenaktion zur Sanierung der Neumarkter Christuskirche. Das Oberhaupt des evangelischen Kirchenkreises will sich seinen Angaben zufolge in Münzgeld aufwiegen lassen. "Gerne unterstütze ich die Fundraising-Aktion der Christuskirche Neumarkt", postete er auf seiner Facebookseite und wünschte den Neumarktern, dass sie die Wette gewinnen. Die Christuskirche, eine 350 Jahre alte ehemalige Kapuzinerkirche, wird derzeit für 3,5 Millionen Euro saniert.

Regionalbischof Stiegler misst 1,87 Meter und bringt unter 100 Kilo auf die Waage, teilte eine Kirchensprecherin am Donnerstag auf Anfrage des Evangelischen Pressdienstes (epd) mit. Die Aktion verbuchte nach einem Tag bereits 50 Likes und einige Kommentare auf Facebook. Ein Teilnehmer schrieb beispielweise, dass er hoffe, der Regionalbischof habe sich während des Winters "ernährungstechnisch" gut auf die Aktion vorbereitet. Teilnehmende können die Münzen, Centstücke oder Pfennige, im Pfarramt der Christuskirche vorbeibringen. Die Aktion läuft bis zum 8. Mai.