München (epd). Zum Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai erinnert der Bayerische Journalisten-Verband (BJV) an zehn in der Ukraine getötete Journalisten. Unter dem Motto "Putin, Journalisten schweigen nie, auch wenn man sie mundtot machen will!" - ruft der BJV um 12 Uhr zu einer Mahnwache am Friedensengel und dem Europaplatz in München auf, teilte er am Donnerstag mit. Die Mahnwache findet in Sichtweite des russischen Generalkonsulats statt.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine seien zehn Journalistinnen und Journalisten im Einsatz für verschiedene Medien getötet worden, so der BJV. Die russische Regierung tue alles, um kritische Stimmen nicht nur in der Ukraine zum Schweigen zu bringen. Dagegen protestierten der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und der Bayerische Journalisten-Verband (BJV) scharf. "Journalismus ist kein Verbrechen, auch nicht in der Ukraine", sagte der BJV-Vorsitzende Michael Busch.

Zeitgleich finden auch Kundgebungen des DJV vor der russischen Botschaft in Berlin und den Konsulaten in Hamburg, Frankfurt/Main, Leipzig und Bonn statt, hieß es.