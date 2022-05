Winkelhaid (epd). Für jede Taufe an der Sophienquelle im Wald bei Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) hat die evangelische Kirchengemeinde einen kleinen Baum gepflanzt. So ist mit mehr als 30 Bäumen der erste bayerische "Taufwald" entstanden, wie Pfarrer Bernhard Winkler am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Die niedrig wachsenden Bäumchen, darunter Wildkirschen, die derzeit üppig blühen, werden bis zu 120 Jahre alt. Einmal im Jahr werde man von nun ab eine Pflanzaktion veranstalten. Eine Stele mit den Namen der Täuflinge werde den Wanderern bald über den neuen Taufwald Auskunft geben, sagte der Pfarrer.

An der Quelle werden schon seit zehn Jahren an Pfingsten Gottesdienste gefeiert, in der Corona-Zeit sei man dazu übergegangen, dort auch zu Taufen einzuladen, sagte Winkler. Die Idee für den Taufwald habe die Besitzerin der Sophienquelle, Rotraut von Baumbauer, gehabt, die auch den Grund für den neuen Wald zur Verfügung stellt.