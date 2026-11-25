Ingolstadt, Leipzig (epd). Die bayerischen AfD-Politiker Christoph Rätscher und Oskar Lipp dürfen wahrscheinlich Waffen besitzen. Diese Tendenz einer Entscheidung zu den gerichtlichen Klagen der beiden Politiker wurde bei der Verhandlung am Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig deutlich (Az. BVerwG 6 C 15.25 und BVerwG 6 C 16.25).

Der Vorsitzende Richter des Sechsten Senats, Ingo Kraft, sagte, es komme darauf an, zu welcher Einschätzung der Verfassungsschutz für Oktober 2022 gekommen sei. Damals hatte die "Junge Alternative für Deutschland" in Apolda ihren Bundeskongress veranstaltet, an dem Rätscher und Lipp teilnahmen. Zu dieser Zeit stufte der bayerische Verfassungsschutz die damalige AfD-Jugendorganisation als Verdachtsfall ein. Im April 2023 folgte ihre Hochstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch.

Ingolstadt entzog kleinen Waffenschein

Der Verfassungsschutz informierte 2022 die Waffenbehörden über seine Erkenntnisse zu den Politikern. Bei Lipp ordnete die Stadt Ingolstadt die Rücknahme seines kleinen Waffenscheins an. Lipp ist seit 2023 Abgeordneter der AfD im bayerischen Landtag. 2025 wurde gegen ihn ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro verhängt, weil er in einer Parlamentssitzung das nationalsozialistische Wort "Endsieg" verwendet hatte.

Rätscher wurde vom Landratsamt die gelbe Waffenbesitzkarte widerrufen. Er ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat von Haar (Kreis München). Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren. Rätscher und Lipp waren jeweils vor dem Verwaltungsgericht München und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfolgreich. Den Richtern reichte es nicht aus, dass die "Junge Alternative" als Verdachtsfall eingestuft war. Nötig sei die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch.

Urteil zeitnah erwartet

Richter Kraft machte am Mittwoch deutlich, dass die Richter des Bundesverwaltungsgerichts sich wahrscheinlich dieser Ansicht anschließen werden. "Allerdings sind die Waffenbehörden nicht an die Einschätzungen des Verfassungsschutzes gebunden", sagte Kraft. Sie könnten weicher oder strenger entscheiden: "Das ist ein wichtiger Hinweis für die künftige Entwicklung einzelner Landesämter für Verfassungsschutz."

Die Richter wollen voraussichtlich noch am Mittwoch ihre Entscheidungen verkünden. Sie verhandeln zudem zu einem bayerischen Mitglied der Reichsbürgerszene (Az. BVerwG 6 C 4.25). Alexander M. klagt gegen einen Bescheid, in dem ihm der Erwerb und Besitz von Waffen und Munition untersagt werden. Er war mit seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht Regensburg unterlegen, hatte aber vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Erfolg.